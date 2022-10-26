МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Страны НАТО призвали Россию продлить "зерновую сделку", заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Эрдоган сообщил, что препятствий для продления продуктовой сделки нет

В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки, представляющие собой единый пакет. Первый — меморандум — предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, по сообщению Москвы, в части российского экспорта сделка пока не работает. Срок действия зерновой сделки истекает 19 ноября 2022 года. При этом вопрос ее продления до сих пор не решен.

"Мы призываем Россию продлить зерновую сделку ООН при участии Турции, обеспечить бесперебойные поставки продовольствия наиболее нуждающимся в этом", — сказал он в ходе совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьер-министром Румынии.

Ранее в ООН выражали надежду на продление продуктовой сделки. По словам пресс-секретаря генсека ООН Стефана Дюжаррика, Антониу Гутерреш и его команда работают над продлением и расширением черноморской зерновой инициативы. Кроме того, генсек ООН обсуждал перспективы продления сделки с президентом России Владимиром Путиным в сентябре.

Путин, в свою очередь, подчеркивал, что если выяснится, что гуманитарные коридоры для поставок зерна в беднейшие страны используются для террористических актов, реализация продуктовой сделки окажется под вопросом. В данный момент подтверждений такому применению коридоров нет.