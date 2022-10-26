МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Урожай зерновых и зернобобовых культур в Казахстане в 2022 году достиг 21,8 миллиона тонн, что является одним из самых высоких результатов за последние десять лет, сообщил глава Минсельхоза республики Ербол Карашукеев. В Чувашии собрали рекордный урожай зерновых

Как отмечали в пресс-службе президента Казахстана, Карашукеев в среду доложил главе государства Касым-Жомарту Токаеву об основных итогах развития отрасли за девять месяцев текущего года.

"Как доложил Ербол Карашукеев, объем валовой продукции увеличился на 6,9 % и достиг 6,8 триллиона тенге (14,5 миллиарда долларов – ред.). Намолочено 21,8 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур, что является одним из самых высоких показателей за последние 10 лет", — заявили представители казахстанского лидера.

Министр подчеркнул, что Казахстан полностью обеспечен основными видами сельскохозяйственной продукции, входящими в потребительскую корзину.

Ранее Минсельхоз сообщал, что республика по результатам уборочной кампании в 2021 году намолотила 16,4 миллиона тонн зерна, что на 18% меньше, чем в 2020 году.