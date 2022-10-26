МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Турция в ходе переговоров по продлению продуктовой сделки добивается снятия препятствий по выводу российской агропродукции на мировой рынок, заявил РИА Новости источник в Стамбуле. Турция не присоединилась к санкционным упражнениям Запада, заявил Песков

Два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки, представляющие собой единый пакет, были подписаны в Стамбуле 22 июля. Первый — меморандум — предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, по сообщению Москвы, в части российского экспорта сделка пока не работает.

Срок действия зерновой сделки истекает 19 ноября 2022 года. При этом вопрос ее продления до сих пор не решен.

"Сейчас главной задачей является снятие всех препятствий для выхода российской агпродукции, в частности, удобрения, на рынки. Ведь помимо зерна, есть потребность в российском удобрении. Также важно, чтобы нуждающиеся страны могли получать эту продукцию беспрепятственно ", — сообщил собеседник агентства.

Ранее в ООН выражали надежду на продление продуктовой сделки. По словам пресс-секретаря генсека ООН Стефана Дюжаррика, Антониу Гутерреш и его команда работают над продлением и расширением черноморской зерновой инициативы. Кроме того, генсек ООН обсуждал перспективы продления сделки с президентом России Владимиром Путиным в сентябре.

Путин, в свою очередь, подчеркивал, что если выяснится, что гуманитарные коридоры для поставок зерна в беднейшие страны используются для террористических актов, реализация продуктовой сделки окажется под вопросом. В данный момент подтверждений такому применению коридоров нет.