ООН, 26 окт — ПРАЙМ. Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что оптимистично настроен по поводу продления продуктовой сделки, истекающей 19 ноября.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Эрдоган сообщил, что препятствий для продления продуктовой сделки нет

"Мы стремимся к тому, чтобы добиться продления прямо сейчас. Это важно для рынка. И я все еще относительно оптимистичен, что мы добьемся этого. Мы работали очень усердно", – сказал Гриффитс на брифинге.

В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый — меморандум — предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает. Срок действия зерновой сделки истекает 19 ноября текущего года, однако перспективы ее продления до сих пор неясны.