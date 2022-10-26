ООН, 26 окт — ПРАЙМ. Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что оптимистично настроен по поводу продления продуктовой сделки, истекающей 19 ноября. Эрдоган сообщил, что препятствий для продления продуктовой сделки нет

"Мы стремимся к тому, чтобы добиться продления прямо сейчас. Это важно для рынка. И я все еще относительно оптимистичен, что мы добьемся этого. Мы работали очень усердно", – сказал Гриффитс на брифинге.

В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый — меморандум — предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает. Срок действия зерновой сделки истекает 19 ноября текущего года, однако перспективы ее продления до сих пор неясны.