МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Рост цен на плодоовощную продукцию в РФ на неделе с 18 по 24 октября ускорился до 1,5% с 1,2% неделей ранее, основной вклад по-прежнему вносит удорожание помидоров и огурцов, следует из данных Росстата. Россия ограничила импорт плодоовощной продукции из двух стран

"Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,5%, в том числе на помидоры – 5,6%, огурцы – 5,4%, бананы – 3,2%, свеклу столовую – 1,5%, картофель – 0,1%. В то же время цены на яблоки снизились на 1,9%, лук репчатый – на 1,0%, морковь и капусту белокочанную – на 0,2%", — сообщает статведомство.

Неделей ранее, с 11 по 17 октября, рост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,2%. В частности, помидоры тогда подорожали на 5,04%, а огурцы- на 1,9%. С начала года по 24 октября огурцы в РФ подешевели на 39,97%, помидоры — на 28,13%.

Подсолнечное масло на отчетной неделе подешевело в цене на 0,29%, на прошлой неделе оно дешевело на 0,51%. С начала года подсолнечное масло в России подорожало на 8,73%. В свою очередь маргарин подешевел на 0,2%, (на прошлой неделе — на 0,17%, с начала года он вырос в цене на 40,03%), а сливочное масло подешевело на 0,14% (на прошлой неделе — подорожало на 0,27%, с начала года — подорожало на 14,75%).

Цена на сахар на отчетной неделе потеряла 0,6%, на прошлой — 0,56%, при этом с начала года сахар подорожал на 25,15%. Гречка за период с 18 по 24 октября подешевела на 0,87%, рис подорожал на 0,04%. До этого, с 11 по 17 октября, цены на эти крупы также понизились — на 0,99% и на 0,23%. С начала года гречка в России подорожала на 2,05%, а рис — на 27,93%.

Мясо кур на отчетной неделе выросло в цене на 0,15%, на прошлой — на 0,05%. Цены на свинину снизились на 0,22% (до этого — на 0,1%), яйца подорожали на 1,85% (неделей ранее — на 1,86%). С начала года яйца подешевели на 10,88%, свинина — на 0,52%, а мясо кур — на 0,74%.