МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Сбор гречихи в России на 39% превысил прошлогодние показатели и составляет 1,2 миллиона тонн, говорится в сообщении Минсельхоза РФ. Сбор гречихи в России в 2,5 раза превышает прошлогодний показатель

"В России завершается уборка основных крупяных культур. В частности, на текущую дату собрано 1,2 млн тонн гречихи в первоначально оприходованном весе, что на 335 тыс. тонн, или на 39%, больше показателя на аналогичную дату прошлого года",- говорится в сообщении.

Увеличение валового сбора позволит в полном объеме обеспечить загрузку предприятий переработки и расширить экспортные возможности страны, заявляет ведомство.

Отмечается также, что выращивание культуры ведется в 49 субъектах страны при этом порядка 75% валового сбора приходится на Алтайский край, Башкирию, Курскую, Воронежскую и Орловскую области.