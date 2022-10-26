На Алтае стали производить больше масла, круп и мяса птицы
На Алтае в 2022 году стали производить больше растительного масла, круп и мяса птицы
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БАРНАУЛ, 26 окт — ПРАЙМ. Больше растительного масла, круп и мяса птицы стали производить в Алтайском крае в этом году, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"С начала года объемы производства мяса птицы выросли на 10,9%, нерафинированного растительного масла — на 31%, рафинированного растительного масла — на 19,7%, крупы — на 15,1%, продуктов из зерновых культур — на 12,7%", — говорится в сообщении.
Также за январь-сентябрь увеличилось производство напитков. В частности, почти на четверть выросли объемы производства алкоголя.
"Значительный рост отмечен в производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, — 118,4%", — отмечает пресс-служба.