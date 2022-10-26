МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с генеральным секретарем Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребеккой Гринспан "зерновую сделку", напомнил о необходимости изъятия российских продовольствия и удобрений из-под западных санкций, сообщил МИД РФ. Белоусов и генсек ЮНКТАД обсудили экспорт продуктов и удобрений из России

Во вторник Вершинин и Гриспан провели телефонный разговор.

"Собеседники продолжили обсуждение вопросов, связанных с выполнением российско-ооновского меморандума по продвижению российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. В целом отмечалась необходимость практического изъятия российских продовольствия и удобрений из-под действия односторонних западных санкций как гуманитарных товаров в интересах снижения угроз в сфере глобальной продовольственной безопасности. С российской стороны был отдельно подчеркнут "пакетный" характер заключенных в Стамбуле 22 июля договоренностей, предполагающий их взаимосвязанную реализацию", — сообщил МИД РФ по итогам переговоров.

В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый — меморандум — предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает. Срок действия зерновой сделки истекает 19 ноября текущего года, однако перспективы ее продления до сих пор неясны.