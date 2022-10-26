МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства агропромышленного комплекса (МСП АПК), следует из базы данных нижней палаты парламента. Власти планируют заложить в бюджет 340 миллиардов рублей на поддержку АПК

В этих целях документ включает центры компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, созданных в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в перечень организаций, образующих инфраструктуру поддержки МСП.

С 2019 года в субъектах РФ определены 83 центра компетенций, которые оказывают широкий спектр услуг для субъектов МСП в сфере сельского хозяйства, в том числе юридические услуги, содействие в организации предпринимательской деятельности, в подготовке и оформлении документов, услуги в области маркетинга, продвижения и сбыта сельскохозяйственной продукции, осуществляют взаимодействие с финансовыми организациями.

Кабмин обращает внимание, что ряд центров компетенций определены и функционируют на базе центров "Мой бизнес", объединяющих на одной площадке инфраструктуру поддержки субъектов МСП и обеспечивающих предоставление услуг и мер поддержки субъектам МСП в формате "одного окна".

"Включение центров компетенций в перечень организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, позволит обеспечить получение услуг малыми формами хозяйствования в АПК в режиме "единого окна", — указывается в пояснительной записке.