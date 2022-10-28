МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Первая в этом сезоне вспышка птичьего гриппа зафиксирована в Японии, сообщил телеканал NHK. Япония нарастила импорт из России на 36 процентов

В четверг на одной из птицеферм Хоккайдо было обнаружено 70 погибших кур.

Генетический анализ подтвердил наличие высокопатогенного штамма птичьего гриппа. Введен карантин на транспортировку кур и яиц в радиусе трехкилометровой зоны вокруг фермы, где были обнаружены очаги заболевания, он захватывает 320 тысяч кур на двух фермах, также запрещен вывоз кур и яиц за пределы 10-километровой зоны – под эту меру подпадает 380 тысяч кур из трех хозяйств.

Это первая вспышка в этом сезоне.