МИНСК, 28 окт — ПРАЙМ. Белоруссия выступает за формирование общего аграрного рынка на пространстве СНГ, заявил в пятницу премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на заседании совета глав правительств стран содружества в Астане. Белоруссия выступила за коллективные меры защиты экономик от внешних шоков

"В целях обеспечения продовольственной безопасности Беларусь выступает за дальнейшее формирование общего аграрного рынка и поддержание устойчивости сельскохозяйственного производства", — цитирует белорусского премьера агентство Белта.

Головченко подчеркнул, что очень важна самодостаточность государств Содружества в области селекции, семеноводства и племенного животноводства, средств защиты растений.

"Кроме того, мы обязаны эффективно выстроить новые или модернизировать действующие транспортные коридоры. Также необходимо принять меры по дальнейшему упрощению таможенного регулирования — сокращению сроков, внедрению сквозных цифровых технологий. Мы должны ставить цель практически бесшовно перемещать наши товары", — подчеркнул глава белорусского правительства.