МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Котировки кукурузы на CBOT в четверг снизились на фоне низкого экспортного спроса, говорят аналитики. Пшеница также подешевела. Цены на золото снижаются в ожидании заседания ФРС

Представленные Минсельхозом США в четверг данные свидетельствовали о том, что экспортные продажи кукурузы на неделе 21-27 октября составили 264 000 тонн, тогда как аналитики ожидали показателя 350 000-1,075 млн тонн.

"Экспортные продажи кукурузы остаются анемичными, — сказал Дон Руз из U.S. Commodities. — На этом рынке очень важен спрос".

США конкурирует со странами Южной Америки в области поставок зерновых в такие страны, как Китай. При этом дожди поспособствовали улучшению состояния посевов кукурузы и пшеницы в Аргентине, сообщила Зерновая биржа Буэнос-Айреса.

Наиболее активно торгующиеся фьючерсы на кукурузу на CBOT закрылись с понижением на 2 3/4 цента, по 6,82 1/4 доллара за бушель. Фьючерсы на пшеницу снизились в цене на 2 цента, до 8,38 1/2 доллара за бушель. При этом соя закрылась ростом на 1/2 цента, по 13,93 1/2 доллара за бушель, а в ходе торгов котировки поднимались до почти 2-недельного максимума.

Цены на соевое масло отступили от 4-месячного максимума: декабрьские фьючерсы завершили сессию с понижением на 1,12 цента, по 72,30 доллара за фунт. Рынок соевого масла был перекуплен после недавнего ралли, отмечает Руз.

Экспортные продажи американской сои составили 1,026 млн тонн на отчетной неделе, сообщили в Минсельхозе США, тогда как аналитики прогнозировали, что этот показатель достигнет 800 000 — 1,850 млн тонн. Продажи пшеницы на экспорт достигли 533 200 тонн против прогноза 100 000 — 500 000 тонн.

Трейдеры продолжают следить за переговорами по продлению сделки по созданию зернового коридора в Черном море.

Россия заявляет, что положения зерновой сделки, касающиеся смягчения ограничений на экспорт сельхозтоваров и удобрений из РФ, не были выполнены. Москва еще не приняла решение относительно продления соглашения.