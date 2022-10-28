МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Сенаторы предлагают Минсельхозу рассмотреть вопрос об увеличении объема закупочных интервенций зерна в целях стабилизации цен на рынке зерна и поддержания уровня доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей, говорится в постановлении Совфеда, посвященном реализации Доктрины продовольственной безопасности. Союз экспортеров прокомментировал скачок биржевых цен на зерно

Министерству также предлагается рассмотреть возможность взаимодействия Минсельхоза с регионами в целях реализации программы офсетных контрактов, в том числе в целях импортозамещения; о дополнительных мерах таможенно-тарифного регулирования в целях поддержки производителей цветочной продукции; о возмещении прямых понесенных затрат селекционногенетических центров в животноводстве, а также о создании системы, обеспечивающей проведение геномной оценки и качественной селекции поголовья.

Рекомендуется проработать вопросы о предоставлении из федерального бюджета субсидий на возмещение части затрат на приобретение кормов для молочного, мясного скотоводства и аквакультуры; о проведении мероприятий по цифровизации АПК.