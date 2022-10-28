МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Турции следует сотрудничать с Россией и Азией для обеспечения развивающихся стран продовольствием и выйти из НАТО, заявил турецкий писатель и публицист, капитан третьего ранга в отставке Халил Озсарач. Турция работает над выводом российской агропородукции на рынки

"В истории человечества продовольствие всегда было в изобилии в одних регионах и в дефиците в других, и его всегда перевозили из регионов, где оно в изобилии, в те, где его не хватает. Самыми важными маршрутами в этой транспортировке продовольствия являются моря", — приводит его словам газета Aydınlık.

Озсарач отметил, сославшись на отчеты ООН, что изменение уровня голода между 2020 и 2023 годами составит не более одного процента, и что намеренное преувеличение роли украинского кризиса и "сваливание вины на Россию" не имеет под собой реалистичной основы. Он также заявил, что украинское зерно исторически "кормило" Средиземноморский бассейн, а не Африку, и что эта ситуация сохраняется и сейчас.

По его словам, только "азиатская военно-морская империя может справиться с огромной военно-морской империей, состоящей из цепных блоков НАТО, QUAD и AUKUS, созданных хищными США на Западе". Эта идея может воплотиться в жизнь про руководством Турции, Египта, Ирана, Китая и России. Чтобы реализовать все это, Турция должна выйти из НАТО, подчеркнул турецкий писатель.