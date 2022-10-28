МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ принял решение не ограничивать экспорт лососевых из России в виду отсутствия критического недостатка данной продукции на внутреннем рынке, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росрыболовства. Россия нарастила экспорт рыбы с начала года

"Ввиду отсутствия критического недостатка дальневосточных лососей на внутреннем рынке Минсельхозом России было принято решение о нецелесообразности установления ограничений экспорта данной продукции", — отметили в ведомстве.

Кроме того, как подчеркнули в Росрыболовстве, ведомство продолжит мониторинг ситуации на внутреннем рынке и в случае возникновения критического недостатка "повторно вынесет вопрос на рассмотрение рабочей группы".

Глава Росрыболовства Илья Шестаков в начале сентября сообщил РИА Новости, что ведомство направило в Минсельхоз РФ предложения по ограничениям экспорта красной рыбы и красной икры. Он пояснил, что возможность запрета экспорта или введения таможенных пошлин рассматривается в связи с достаточно низким прогнозом вылова.

По данным Росрыболовства, к 23 августа вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке составил 203 тысячи тонн, в том числе на Камчатке было добыто 126,5 тысячи тонн. Информации по общей динамике вылова ведомство тогда не приводило, но отмечало, что положительная динамика промысла по отношению к 2020 и 2021 годам отмечалась в Сахалинской области и Хабаровском крае, а незначительное отставание от показателей 2020 года наблюдалось в Приморье и Магаданской области.

С учетом жизненного цикла лососевых вылов этих видов рыб традиционно сравнивается по четным и нечетным годам. Согласно ранее опубликованным данным, объем добычи по итогам 2020 года составил 299,84 тысячи тонн, что на 55,6% меньше рекордного 2018 года (676 тысяч тонн).

В 2021 году было выловлено 539 тысяч тонн тихоокеанских лососевых, а прогнозный вылов лососевых на Дальнем Востоке в путину 2022 года ученые оценивали в 322 тысячи тонн. В свою очередь, объем производства икры лососевых рыб в 2021 году вырос в два раза, до 22,6 тысячи тонн.