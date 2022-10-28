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https://1prime.ru/Agriculture/20221028/838635610.html
В Дагестане планируют возродить производство хлопка
Сельское хозяйство
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Производство хлопка планируют возродить в Дагестане, сообщает пресс-служба регионального правительства. "На первом этапе рассматривается возможность выращивания хлопчатника на... ПРАЙМ, 28.10.2022
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, дагестан, хлопок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МАХАЧКАЛА, 28 окт — ПРАЙМ. Производство хлопка планируют возродить в Дагестане, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"На первом этапе рассматривается возможность выращивания хлопчатника на площади от 500 до тысячи гектаров", — говорится в сообщении.
Председатель правительства Дагестана Абдулмулмуслим Абдулмуслимов отметил несомненную актуальность и экономическую целесообразность выращивания хлопка, уточняется в сообщении.