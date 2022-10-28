МАХАЧКАЛА, 28 окт — ПРАЙМ. Производство хлопка планируют возродить в Дагестане, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Дагестан планирует наладить сотрудничество с дальневосточными регионами

"На первом этапе рассматривается возможность выращивания хлопчатника на площади от 500 до тысячи гектаров", — говорится в сообщении.

Председатель правительства Дагестана Абдулмулмуслим Абдулмуслимов отметил несомненную актуальность и экономическую целесообразность выращивания хлопка, уточняется в сообщении.