МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Российские компании, занимающиеся экспортом зерна, готовы выполнять гуманитарную миссию и снабжать зерном нуждающиеся страны, несмотря на провокации и санкционные барьеры, сообщил РИА Новости председатель правления российского Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. Россия приостанавливает участие в зерновой сделке

"Мы понимаем уровень ответственности, который ложится на экспортеров российского зерна в результате прекращения зерновой сделки. Мы готовы выполнять свою гуманитарную миссию и снабжать зерном нуждающиеся страны, несмотря на провокации и санкционные барьеры", — сообщил Зернин.

Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя, сообщили в субботу в Минобороны РФ. Рано утром 29 октября Киев атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. Атакованные корабли и инфраструктура использовались для функционирования гуманитарного маршрута для экспорта сельскохозяйственной продукции с Украины.

В свою очередь глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев заявил, что Россия готова в ближайшие 4 месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых, а также полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки всем заинтересованным странам по приемлемым ценам. Министр напомнил, что в текущем году в России уже собрано 150 миллионов тонн зерновых, а экспортный потенциал в текущем сезоне министерство оценивает более чем в 50 миллионов тонн.

"Можно сказать, что наши экспортеры, и российские, и международные, понемногу адаптируются к деятельности в условиях скрытых санкций. Мы работаем сплоченной командой, у нас есть надежные партнеры на местах, — отметил Зернин. — Предварительные итоги октября вселяют в нас уверенность, что Россия реализует в этом сезоне свой экспортный потенциал, российское зерно дойдет до нуждающихся стран в требуемых им объемах".