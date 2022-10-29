МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что депутаты введут в скором времени "оброк" для фермеров в виде 15% от ожидаемой прибыли в валюте с целью монополизации аграрного рынка в руках нескольких кланов. На Украине удивились проблемам европейцев, которые "не могут жить без газа"

"В ближайшее время в Раде будет зарегистрирован интересный законопроект, убийственный для фермеров. В царские времена был "оброк", так называлась десятина. Сейчас будут собирать 15-ю часть от оборота", — написал Дубинский в видео в своем Telegram-канале.

По его словам, авторами законопроекта выступают Данил Гетманцев и Андрей Матовиловец (члены депутатской фракции "Слуга народа"), Олег Кулинич (глава депутатской группы "Довіра" ("Доверие") и другие парламентарии. Суть проекта в том, чтобы аграрные производители, экспортеры, если решать продать свой товар заграницу, будут обязаны "задепонировать", то есть положить на спецсчет в госбанке 15% от ожидаемой выручки по контракту в валюте.

По его мнению, это делается, чтобы "якобы избежать невозврата валютной выручки". Дубинский предполагает, что схема заключается в том, что "мелкий фермер", которому и так не хватает оборотных средств, в таком случае "вынужден продать свой товар крупному агрохолдингу или зернотрейдеру — иностранным компаниям".

"Соя, рапс, подсолнечник и все остальное под холдингом Kernel Андрея Веревского, парламентской группы "Доверие", голоса которой и покупаются с помощью этого законопроекта", — добавил он. По материалам из открытых источников, Андрей Веревский в рейтинге "100 богатейших украинцев 2021" занимал 16-е место. Ему принадлежит почти 40% акций крупнейшего на Украине агрохолдинга Kernel. За прошлый год доля компании в экспорте составляла 18%.