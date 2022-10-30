МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Новый рос цен на продовольствие не за горами, сетуют итальянские аграрии. После закрытия гуманитарного коридора для поставок зерна по Черному морю стоит ожидать спекуляций, которые и приведут к очередному витку удорожания зерновых культур, отмечается в заявлении ассоциации итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti. В Госдуме назвали виновных в срыве "зерновой сделки"

Как отметили в это воскресенье, 30 октября, фермеры, спекуляции на финансовых рынках после сообщения о прекращении экспорта зерна из портов Черного моря вызовут повышение цен на рынках аграрного природного сырья, в том числе — и на других культурах.

"Котировки как драгоценных металлов, так и сельхозпродукции все меньше зависят от реального соотношения спроса и предложения, и все больше от финансовых операций и стратегии фьючерсных сделок, то есть виртуальных инвестиций в закупки, в ущерб производителям и потребителям", — пишет итальянская ассоциация.

Накануне Министерство обороны России заявило, что российская сторона приостанавливает свое участие в "продуктовой сделке" по зерну из-за атаки украинских беспилотных аппаратов на Черноморский флот и гражданские корабли в акватории Севастопольской бухты. Действие сделки приостанавливается на неопределенный срок.