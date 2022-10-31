МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Ответственность за сорванную продуктовую сделку лежит на США, Канаде, Британии и Украине, которые использовали договоренность для террористической атаки на Севастополь, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Из украинских портов вышли 12 судов с зерном

"НАТО… использовало зону безопасности зернового коридора для прохождения своих морских беспилотных аппаратов и осуществления террористической атаки на Севастополь. Вся вина за сорванную зерновую сделку лежит на США, Канаде, Британии и Украине", — сказала политик РИА Новости.

Пресс-служба Минобороны России ранее сообщала о приостановке участия российской стороны в вывозе агропродукции из портов Украины из-за террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. В начале сентября российский лидер Владимир Путин отмечал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.