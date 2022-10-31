МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. ООН готова при необходимости расследовать совместно со сторонами свидетельства атаки в Севастополе, а также возможное использование продуктовой сделки в военных целях. Об этом заявил заместитель генерального секретаря организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. Координатор ООН по "зерновой сделке" призвал не делать суда военной целью

"ООН обладает привилегией помогать сторонам в реализации этой уникальной договоренности. Действуя в качестве секретариата, ООН готова расследовать вместе с государствами-членами, участвующими в инициативе, любые представленные доказательства, если потребуется", — сказал он на заседании Совбеза ООН.

Гриффитс подчеркнул, что использование продуктовой сделки для обеспечения военного преимущества — серьезное злоупотребление.

Совместный координационный центр разработал специальные процессы для подобных инцидентов и аварий, добавил замгенсека ООН.

Кроме того, организация рассчитывает на участие российских специалистов в работе СКЦ, отметил Гриффитс, подчеркнув, что ООН готова рассмотреть озабоченности и выслушать предложения со всех сторон.

Пресс-служба Минобороны России ранее сообщала о приостановке участия российской стороны в вывозе агропродукции из портов Украины из-за террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь.