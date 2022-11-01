МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Российская пшеница становится все более конкурентоспособной на международном рынке, но существующий в настоящее время дисконт к мировым ценам почти не дает возможности производителям покрывать издержки, поэтому одним из решений для стимулирования поставок могла бы стать отмена экспортной пошлины на зерно, сообщила РИА Новости директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина. Володин назвал условие для возобновления "зерновой сделки"

"Цена российской пшеницы (12,5% протеин, условия поставки ФОБ Новороссийск) сегодня на 40 долларов ниже, чем французской — порядка 302-305 долларов за тонну на 28 октября — и вполне конкурентоспособна. Но эта разница не перекрывает дисконт за риски закупки из-за геополитики, а также растущую стоимость фрахта. Приемлемым уровнем была бы разница в 80 долларов", — считает Тюрина.

Таким образом, подобное ценовое преимущество пока недостаточно, продолжила она, а экспорт сдерживается ограничениями в виде вывозной пошлины и экспортной квоты на зерно. "Поэтому, если снизим или отменим пошлину, то будем иметь еще более конкурентную позицию, даже несмотря на высокую стоимость фрахта", — уверена эксперт.

По ее прогнозу, РФ в 2022 году соберет порядка 150 миллионов тонн зерна, включая 98 миллионов тонн пшеницы, соответственно, экспортный потенциал составляет 60 миллионов тонн, в том числе пшеницы более 50 миллионов. "У рынка есть четкое понимание того, что этот объем необходимо вывезти, иначе он будет давить на внутренние цены, оставляя производителей без прибыли", — заключила глава департамента аналитики РЗС.

В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Полученные средства возвращаются регионам в виде субсидий производителям зерна в зависимости от объема произведенной продукции.

РЗС неоднократно обращался к властям РФ с просьбой отказаться от взимания пошлины, поскольку высокий урожай стал фактором почти безостановочного падения внутренних цен, создавая риски утраты частью аграриев финансовой устойчивости и для озимого сева. В конце сентября вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщала журналистам, что власти РФ пока не видят оснований для того, чтобы отменять пошлины.

Россия, как сообщили в субботу в Минобороны, приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя. Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в субботу заявил, что Россия готова в ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых, а также полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки всем заинтересованным странам по приемлемым ценам. В России уже собрано 150 миллионов тонн зерновых, а экспортный потенциал в текущем сезоне министерство оценивает более чем в 50 миллионов тонн. Россия последние годы стабильно занимала позицию мирового лидера по экспорту пшеницы.