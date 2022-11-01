МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Октябрь стал первым после заключения зерновой сделки месяцем, когда экспорт российской пшеницы начал расти, положительная динамика отгрузок может сохраниться и в последующие месяцы, сообщила РИА Новости директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина. Россия готова бесплатно поставить зерно бедным странам, заявил Минсельхоз

"Октябрь стал первым месяцем с начала действия зерновой сделки, когда стали расти отгрузки пшеницы – по сравнению с октябрем прошлого сезона они выросли на 47%, до 5,4 миллиона тонн. С даты ее заключения, 22 июля, мы наблюдали резкое, почти в два раза в августе и сентябре в годовом выражении, падение ее экспорта в Турцию, где закупалось украинское зерно по низкой цене, но уже с октября отгрузки пшеницы из РФ в эту страну выросли в 2,25 раза, до более 900 тысячи тонн", — сообщила Тюрина.

"По моему мнению, с учетом итогов октября экспорт будет расти: уже сейчас идет активизация рейдовой перевалки — отгрузки здесь выросли на 75%, начали расти отгрузки через Новороссийск – на 44%, почти удвоились через Ростов, на 20% и почти в два раза — выросли через Азов и Туапсе", — добавила она. Отгрузки растут, даже несмотря на логистические проблемы, которые все еще сохраняются, продолжила Тюрина, обратив также внимание на высокую стоимость фрахта и не полностью решенные проблемы со страхованием.

Например, в октябре заметно выросли отгрузки российской пшеницы в Саудовскую Аравию (на 60%) и Бангладеш (в 4,4 раза), а также в целый ряд африканских стран: на 39% — в Египет, в 3,7 раза – в Судан, в 3,2 раза – в Бенин. "Кроме того, более 350 тысяч тонн было поставлено в Алжир, который очень активно закупается в этом сезоне, отказываясь от европейской пшеницы", — добавила эксперт.

Россия, как сообщили в субботу в Минобороны, приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя. В понедельник стоимость пшеницы на бирже в Чикагской бирже в США прибавила на этих новостях 6%.

"Информация о том, что зерновая сделка не будет продлена, стала стимулом для роста закупок, тем более что сейчас заканчивается уборка и цены предложения достаточно низкие", — сказала Тюрина. Помимо этого, она напомнила об оценках более низкого экспортного потенциала в Европе в текущем сезоне, о снижении валовых сборов в Аргентине, а также о том, что Украина является основным поставщиком кукурузы, а по пшенице в рамках зерновой сделки объемы поставок были не очень большие и потенциально почти исчерпаны.

Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев позже в субботу заявил, что Россия готова в ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых, а также полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки всем заинтересованным странам по приемлемым ценам. В России уже собрано рекордные за всю историю 150 миллионов тонн зерна, экспортный потенциал которых в текущем сезоне министерство оценивает более чем в 50 миллионов тонн, включая 39,5 миллиона тонн пшеницы.