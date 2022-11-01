МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Более двух третей случаев чрезвычайных ситуаций (ЧС) в нынешнем году произошли уже после уборки урожая, говорится в сообщении Национального союза агростраховщиков (НСА). В Красноярском крае собрали рекордный урожай зерна

"Текущий 2022 год отличается особенностями в… реализации природных рисков в сельском хозяйстве России: 70% всех случаев ЧС в регионах пришлись на осенний период – уже после уборки зерновых культур. Это снизило ущерб растениеводству в целом", – приводятся слова в сообщении президента НСА Корнея Биждова.

Как указывается в сообщении, всего на 27 октября в 16 субъектах РФ произошло 17 неблагоприятных природных событий, опасных для сельского хозяйства, по которым объявлены режимы ЧС регионального или федерального уровня. Из них пять ЧС были зафиксированы в период с середины июля до конца августа и 12 — в сентябре-октябре.

Кроме засухи в Чувашии, ЧС летом были отмечены преимущественно на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири: паводковые явления в Амурской области, Забайкальском и Приморском краях, град и неблагоприятные метеоусловия в Иркутской области. В сентябре новые ЧС, связанные с прохождением тайфуна Хиннамнор и переувлажнением почвы, произошли на Дальнем Востоке – в Приморском и Хабаровском краях. А в Оренбургской области был объявлен режим ЧС в связи с природными пожарами, поясняется там же. На Кубани собрали рекордный урожай пшеницы

Но наиболее масштабной по территории охвата и прогнозируемому влиянию на АПК стала ситуация с переувлажнением почвы в Центральном регионе России и части Поволжья. Начиная с конца сентября режим ЧС объявили Белгородская, Орловская, Липецкая, Рязанская, Пензенская, Воронежская, Тамбовская, Курская и Брянская области, добавляется в сообщении.

"Убытки от ЧС в ЦФО предстоит оценить позже, учитывая, что хозяйства еще рассчитывают убрать часть посевов позже, например, кукурузу. Но на текущий момент НСА ожидает значительно больших убытков в АПК по событиям, которые не носили масштабного характера уровня региональной ЧС. Сейчас страховые случаи с посевами зафиксированы в 29 регионах РФ, преимущественно это регионы Юга и Поволжья. Заявленные убытки страховым компаниям НСА… около 1 миллиарда рублей, но это ниже почти на 40%, чем годом ранее", — также сказал Биждов.