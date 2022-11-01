МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Турецкий лидер Тайип Эрдоган планирует провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским по ситуации с "продуктовой сделкой", заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Генсек ШОС назвал продбезопасность существенным вопросом

Пресс-служба Минобороны России в субботу сообщила о приостановке участия российской стороны в вывозе агропродукции из портов Украины из-за террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь.

"Президент Эрдоган в ближайшие дни проведет переговоры по телефону с Путиным и Зеленским", — сказал глава турецкого ведомства.

В Стамбуле 22 июля Россия, Украина, Турция и ООН подписали многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.