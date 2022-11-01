МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Последствиями блокировки "зернового коридора" станут угроза мировой продовольственной безопасности и рост цен на зерно, считает министр аграрной политики Украины Николай Сольский. Эрдоган проведет переговоры с Путиным и Зеленским по продуктовой сделке

Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из украинских портов после террористической атаки Киева на военные и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным российского Министерства обороны, британские специалисты руководили подготовкой теракта и обучением военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций.

"Блокировка "зернового коридора" будет иметь негативные последствия не только для Украины, это повлияет на продовольственную безопасность в мире и может спровоцировать значительное повышение цен на зерно в будущем. Цены на зерно реагируют негативно, они будут идти вверх", — сказал глава Минагрополитики, добавив, что повышение цен прочувствуют даже страны, никогда не закупавшие украинское зерно.

По словам Сольского, остановка морского экспорта грозит глобальной продовольственной безопасности, поскольку 70% украинского зерна вывозилось именно морским путем.

Президент России Владимир Путин в начале сентября указывал, что западные страны вывозят большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев сообщал, что Москва готова в ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим государствам до 500 тысяч тонн зерновых, а также полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки всем заинтересованным странам по приемлемым ценам.