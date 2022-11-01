МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию с реализацией продуктовой сделки, сообщили в пресс-службе Кремля. Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг "зерновой сделки"

"Проведен подробный обмен мнениями по вопросам, касающимся сложившейся ситуации с реализацией достигнутых с участием турецкой стороны договоренностей по вывозу зерна из черноморских портов", — сказано в релизе.

В Кремле подчеркнули, что Путин проинформировал турецкого лидера о причинах решения приостановить участие России в сделке. По словам российского президента, Киев при поддержке "западных кураторов" воспользовался зерновым коридором для атаки на корабли в Севастополе, которые обеспечивали безопасность маршрута.

Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.

Российский лидер отметил необходимость детального расследования "обстоятельств этого инцидента, а также после получить от Киева реальные гарантии неукоснительного соблюдения стамбульских договоренностей, в частности, о неиспользовании гуманитарного коридора в военных целях".

По словам Путина, после этих мероприятий Россия рассмотрит вопрос возобновления продуктовой сделки.

Кроме того, президент России подтвердил готовность Москвы безвозмездно поставить африканским странам значительные объемы зерна и удобрений.

По итогам переговоров главы государств условились о поддержании регулярных двусторонних контактов на различных уровнях, в том числе по экономическим вопросам, отметили в Кремле.