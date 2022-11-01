МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Турция, ООН и Украина не планируют движение сухогрузов в рамках продуктовой сделки на 2 ноября, заявила представитель ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) Исмини Палла. Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг "зерновой сделки"

"Секретариат ООН в Совместном координационном центре сообщает, что делегации Украины, Турции и ООН договорились не планировать на 2 ноября какого-либо движение судов в рамках "черноморской зерновой инициативы", — прокомментировала она.

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, в свою очередь, подчеркнул, что приостановка движения судов является временной.

Представитель ООН добавила, что передвижения и досмотры судов после выхода России из инициативы являются временной и чрезвычайной мерой

По ее словам, во вторник инспекторы ООН и Турции провели 36 инспекций на борту отплывающих из украинских портов судов.