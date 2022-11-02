МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Минсельхоз не исключает меньший объем урожая в России в 2023 году из-за снижения внесения удобрений, сообщил на заседании правительства РФ министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Названа дата отправки в Африку первой партии переданных Россией удобрений

"Значительное снижение цен на сельхозпродукцию на фоне достаточно высокой стоимости удобрений в текущем сезоне привело к снижению их доступности для аграриев. Как результат — с августа отмечается замедление темпов закупки удобрений, и это влечет риски недостижения планового показателя по внесению и главное — может стать причиной уменьшения объемов урожая будущего года", — сказал он.

"Научно-обоснованная потребность внесения удобрений составляет порядка 80 килограммов на гектар, и мы в последние годы целенаправленно идем к этому уровню", — напомнил министр. В 2019 году этот показатель составлял 46 килограммов, в 2022 — уже должен превысить 60 килограммов.