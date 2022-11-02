МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Российская аграрная промышленность демонстрирует отличные результаты в 2022 году, уже намолочено рекордные 150 тонн зерна. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Минсельхоз не исключил снижение объема урожая в России в 2023 году

"Агропромышленный комплекс и в этом году показывает отличные результаты. Достигнут новый рекорд по зерновым. Уже намолочено 150 миллионов тонн зерна", — сказал глава кабмина на совещании с правительством в четверг.

По его словам, с начала года также достигнут прирост по сбору картофеля, тепличных овощей, фруктов, а также сои и рапса по сравнению с показателями аналогичного периода 2021 года.

Мишустин подчеркнул, что подобные результаты — надежная основа для наращивания объемов производства сельхозпродукции, повышения уровня продовольственной безопасности России, а также новых урожаев в следующем году.

По мнению председателя правительства, аграрии должны быть обеспечены всем необходимым оборудованием. По поручению президента Владимира Путина весной выделили дополнительные средства на предоставление льготных кредитов аграриям по ставке до пяти процентов, а в 2022 году на реализацию госпрограммы развития сельского хозяйства было направлено около 380 миллиардов рублей, напомнил он.

"Рассчитываем, что такой комплексный поход обеспечит наших граждан качественными и доступными продуктами питания, а российский агропром продолжит и дальше интенсивно развиваться", — заключил Мишустин.