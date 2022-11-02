МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в рамках рабочей поездки в Хатлонскую область в среду запустил в эксплуатацию предприятие по производству азотных и фосфорных удобрений "ТАЛКО Кемикал", сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства. В ООН ожидают, что страны обеспечат доступ российских удобрений на рынки

По его словам, на данном промышленном предприятии, имеющем производственную мощность 200 тонн в сутки, минеральные удобрения выпускаются по современной технологии, закупленной из России и Узбекистана.

Для производства азотных и фосфорных удобрений используется 98,5%-ная серная кислота, бентонитовый порошок и сульфат аммония, а в дальнейшем планируется внесение калия и выпуск азотных, фосфорных и калийных удобрений. Производимые минеральные удобрения соответствуют международным стандартам.

Сырье – фосфорный порошок — импортируется из-за рубежа, а серная кислота производится самим "ТАЛКО Кемикал". В будущем сырье будет доставляться с местного рудника Риват города Пенджикента на севере Таджикистана.

На новом промышленном предприятии производятся и предлагаются покупателям минеральные удобрения по цене 2 тысячи сомони (около 200 долларов) за тонну, что в 2,5 раза дешевле рыночной цены. При производстве местных минеральных удобрений импорт данного вида продукции в страну будет значительно сокращен.

В ближайшее время "ТАЛКО Кемикал" планирует построить и сдать в эксплуатацию вторую очередь предприятия по производству азотных и фосфорных удобрений мощностью 200 тысяч тонн в год. После этого будет осуществляться и экспорт.