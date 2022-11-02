МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ намерен сохранить в будущем механизм поддержки производителей зерна, предусматривающий возможность регионов авансировать затраты аграриев, сообщил на заседании правительства РФ министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Минсельхоз не исключил досева яровых весной из-за погодных сложностей

"Еще весной мы рекомендовали субъектам предусмотреть в нормативной базе возможность авансирования затрат сельхозтоваропроизводителей. Такой подход доказал свою эффективность: на сегодня средства господдержки по основным механизмам доведены до конечных получателей на 89%. Данный показатель выше, чем во все предыдущие годы. Мы намерены и далее продолжать работу в таком формате", — сообщил Патрушев.

Он добавил, что для поддержки рентабельности в растениеводстве, особенно учитывая высокие объемы урожая и другие факторы, правительством принимаются дополнительные меры. Например, предложен комплекс инструментов поддержки производителей зерновых.

Средни них — закупки зерна в интервенционный фонд, которые до конца года запланированы в объеме до 3 миллионов тонн. Кроме того, 20 миллиардов рублей направлено для возмещения части затрат на производство и реализацию зерновых: половина этих средств поступила в регионы весной. Второй транш был направлен в октябре; он предусматривает повышенную ставку субсидирования – 2 тысячи рублей за тонну реализованной продукции.

Третья ключевая мера поддержки сезонных полевых работ – льготное кредитование. "Лимит в 2022 году увеличен. На новые короткие кредиты направлено 33,5 миллиарда. В целом, по информации основных федеральных банков, для проведения сезонных полевых работ выдано порядка 1 триллиона рублей кредитов. Из них на долю "Россельхозбанка" приходится 70%", — сказал Патрушев.

"Беспрецедентные объемы урожая, которые наши аграрии получили, несмотря на все сложности, – это огромный успех всего российского сельского хозяйства и тружеников отрасли. Тем не менее, конечно, он во многом базируется на платформе господдержки. Так, в текущем году непосредственно в регионы направлено более 108 миллиардов рублей", — добавил глава Минсельхоза.