МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили ситуацию вокруг "зернового коридора", Вашингтон поблагодарил Анкару за возобновления работы сделки, заявили в пресс-службе турецкого МИД. Путин дал Минобороны указания возобновить участие в "зерновой сделке"

"Сегодня (2 ноября) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. В ходе беседы обсуждались последние события по Украине, в частности "зерновой коридор". Министр Чавушоглу проинформировал своего коллегу об инициативах Турции по обеспечению бесперебойного функционирования зернового соглашения. Блинкен выразил благодарность за инициативы Турции по возобновлению работы "зернового коридора", — отметило внешнеполитическое ведомство Турции.

Стороны также затронули вопросы членства Финляндии и Швеции в НАТО и модернизации ВВС Турции F-16, добавили там.

Подчеркивается, что Чавушоглу ознакомил Блинкена с проектом резолюции о безотходном производстве, который Турция представила Генеральной Ассамблее ООН.

Президент Турции Тайип Эрдоган ранее сообщил, что в результате его переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным и переговоров российского и турецкого министров обороны достигнуто соглашение о восстановлении работы "зернового коридора". Минобороны России объявило в среду, что Москва возобновляет участие в "продуктовой сделке".