МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поприветствовал возобновление участия России в "продуктовой сделке", работает над устранением препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений, сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик. Решение о начале "зерновой сделки" не влияет на ее продление, заявили в МИД

"Генеральный секретарь приветствует заявление Российской Федерации о ее возобновлении участия в реализации черноморской зерновой инициативы, направленной на обеспечение безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов питания и удобрений с Украины", — сказал пресс-секретарь Гутерреща.

Он подчеркнул, что генсек организации находится в контакте со всеми сторонами сделки, прикладывает усилия для снятия остающихся препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений.

Президент Турции Тайип Эрдоган ранее сообщил, что в результате его переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным и переговоров российского и турецкого министров обороны достигнуто соглашение о восстановлении работы "зернового коридора". Минобороны России объявило в среду, что Москва возобновляет участие в продуктовой сделке.