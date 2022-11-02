МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Производство продукции сельского хозяйства в России в январе-сентябре 2022 года увеличилось на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в сентябре по сравнению с сентябрем прошлого года — выросло на 6,7% против роста на 9,1% в августе текущего года, говорится в оперативном докладе Росстата. Мишустин поручил контролировать подготовку к новому сельхозсезону

Объем производства сельхозпродукции в августе в действующих ценах, по предварительной оценке, составил 1,596 триллиона рублей, в январе-сентябре — 5,437 триллиона рублей. В 2021 году производство продукции сельского хозяйства снизилось на 0,9% по сравнению с предыдущим годом.

По данным статведомства, на 1 октября в хозяйствах всех категорий намолочено 140,2 миллиона тонн зерна (в первоначально оприходованном весе) — на 32,5% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года. Сахарной свеклы накопано 13,4 миллиона тонн, или на 4,3% больше, семян подсолнечника (в первоначально оприходованном весе) получено на 45,3% меньше — 3 миллиона тонн.

Картофеля накопано больше на 1,5%, овощей по сравнению с 1 октября прошлого года получено больше на 1,4%. Лен-долгунец в сельхозорганизациях вытереблен с 71,8% площадей, год назад к этому времени было убрано 69,3% посевов.

На конец сентября поголовье крупного рогатого скота во всех видах хозяйств РФ составляло 18,2 миллиона голов, уменьшившись на 1,8% по сравнению с показателем на аналогичную дату прошлого года, из него коров — 7,8 миллиона голов (на 1,2% меньше). Поголовье свиней выросло на 3,9% — до 28,3 миллиона, овец и коз — осталось на прежнем уровне в 22,5 миллиона тонн, птицы — увеличилось на 3,4%, до 577,8 миллиона голов.

В сельскохозяйственных организациях на конец августа по сравнению с соответствующей датой прошлого года поголовье крупного рогатого скота сократилось на 1%, коров — на 0,2%, овец и коз — на 0,9%. В свою очередь поголовье свиней выросло на 5,3%, а птицы — на 4,6%. На хозяйства населения приходилось 39% поголовья крупного рогатого скота, 7,6% свиней, 44,4% овец и коз (на конец сентября 2021 года — 39,7%, 8,7% и 46,1% соответственно).

Производство скота и птицы на убой в сентябре в хозяйствах всех категорий выросло на 1,9% в годовом выражении — до 1,3 миллиона тонн (в живом весе), производство молока повысилось на 2,1%, до 2,8 миллиона тонн, производство яиц по сравнению с сентябрем прошлого года увеличилось на 3% и составило 3,9 миллиарда штук.

Цены на пшенную крупу в РФ с 25 по 31 октября впервые выросли с начала лета, гречка и рис продолжают дешеветь, цена на яйца по-прежнему растет, замедляя темп, а прирост цен на плодоовощную продукцию ускорился, следует из данных Росстата.

Цена на пшенную крупу за отчетную неделю выросла на 0,02%, впервые с начала лета. Последний раз пшено дорожало двадцать недель назад — с 28 мая по 3 июня цена на него выросла на 0,05%, а затем стала снижаться. С начала года пшенная крупа подорожала на 0,26%. В свою очередь гречка и рис на отчетной неделе стали дешевле на 0,76% и на 0,06%, а с начала года — подорожали на 1,27% и на 27,85%.

Куриные яйца подорожали на 0,64% против роста неделей ранее на 1,85%, а с начала года цена на них упала на 10,32%. Сахар подешевел на 0,5% (неделей ранее — на 0,6%), подсолнечное масло — на 0,48% (неделей ранее — на 0,29%); при этом с начала года сахар подорожал на 24,52%, а подсолнечное масло — на 8,21%.

Цена на мясо кур на неделе с 25 по 31 октября понизилась на 0,04%, на свинину — выросла на 0,1%. На предыдущей неделе, с 18 по 24 октября, динамика была обратной — плюс 0,15% и минус 0,22%. С начала года мясо кур в РФ подешевело на 0,78%, а свинина — на 0,44%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,7%, неделей ранее — 1,5%. Помидоры на отчетной неделе подорожали на 6,08% (на предыдущей — на 5,57%), огурцы — на 3,62% (неделей ранее — на 5,43%), свекла — на 0,37% (до этого — на 1,45%). В то же время цена на картофель осталась на прежнем уровне (неделей ранее — выросла на 0,05%), капуста подорожала на 0,37% (до этого дешевела на 0,21%), а цена на яблоки и морковь снизилась на 0,75% и на 0,53% (на прошлой неделе — минус 1,86% и минус 0,22%).

С начала года по 31 октября картофель подешевел на 35,5%, капуста — на 56,02%, свекла — на 35,55%, огурцы и помидоры — на 37,8% и на 23,77% соответственно. Яблоки с начала года подорожали на 2,7%, а бананы — на 17,82%.