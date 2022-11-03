МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Шесть сухогрузов с зерном отплыли из украинских портов после возобновления работы продуктовой сделки, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. Патрушев назвал нападение на суда-гаранты "зерновой сделки" терактом

"После возобновления зерновой инициативы из украинских портов вышли шесть судов. Так, количество судов, вышедших из портов, составило 426, а количество перевезенного зерна превысило 9,7 миллиона тонн", — сказал глава турецкого Минобороны. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

Президент Турции Тайип Эрдоган ранее сообщил, что в результате его переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным и переговоров министров обороны двух стран было достигнуто соглашение о восстановлении работы зернового коридора. Минобороны России объявило в среду, что Москва возобновляет участие в продуктовой сделке.