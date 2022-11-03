МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Шесть сухогрузов с зерном отплыли из украинских портов после возобновления работы продуктовой сделки, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
"После возобновления зерновой инициативы из украинских портов вышли шесть судов. Так, количество судов, вышедших из портов, составило 426, а количество перевезенного зерна превысило 9,7 миллиона тонн", — сказал глава турецкого Минобороны. Его слова приводит пресс-служба ведомства.
Президент Турции Тайип Эрдоган ранее сообщил, что в результате его переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным и переговоров министров обороны двух стран было достигнуто соглашение о восстановлении работы зернового коридора. Минобороны России объявило в среду, что Москва возобновляет участие в продуктовой сделке.