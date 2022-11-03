МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Кабмин РФ утвердил документы, регулирующие правила использования навоза в агропромышленном комплексе, говорится в сообщении Минсельхоза РФ. Мишустин поручил контролировать подготовку к новому сельхозсезону

"Подписано постановление правительства "Об утверждении требований к обращению побочных продуктов животноводства". Документ вступает в силу 1 марта 2023 года сроком действия до 1 марта 2029 года", — говорится в сообщении.

Постановление устанавливает требования к отдельным этапам обращения навоза как побочных продуктов животноводства — хранению, обработке, переработке, транспортировке, реализации и использованию в сельхозпроизводстве.

"Инициатива предоставляет возможность бизнесу принимать решение об отнесении навоза и помета к побочным продуктам или отходам и избавит предпринимателей от финансовых рисков, связанных с нарушением природоохранного законодательства", — также отмечается в сообщении.

Также утверждено распоряжение за номером 3256-р "О перечне нарушений требований к обращению побочных продуктов животноводства, в результате которых побочные продукты животноводства признаются отходами". Этот документ определяет шесть нарушений требований к хранению, обработке, переработке, транспортировке и продаже навоза. Контроль за соблюдением отнесен к полномочиям Россельхознадзора.

"По новому закону побочные продукты животноводства – это образуемые при содержании сельхозживотных навоз, помет, подстилка и стоки. Если сельхозтоваропроизводитель намерен перерабатывать эти вещества в органические удобрения, он должен будет уведомить об этом Россельхознадзор и выполнить установленные требования к побочным продуктам животноводства", — поясняют в министерстве. И в этом случае это не будет считаться отходами, следовательно, предприятию не нужно будет получать лицензию и вносить плату за воздействие на окружающую среду.