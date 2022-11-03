МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Минсельхоз России прогнозирует, что в 2022 году урожай рапса составит более 4 миллионов тонн в весе после доработки, что способно полностью обеспечить внутренние потребности страны, сообщает пресс-служба министерства. Минсельхоз сохранит поддержку аграриев через затраты регионов

"Результаты уборочных работ позволяют прогнозировать в текущем году урожай рапса в объеме более 4 млн тонн в весе после доработки. Это позволит полностью обеспечить внутренние потребности России", — говорится в сообщении.

Также уточняется, что сейчас валовый сбор рапса достиг рекордных 4,6 миллиона тонн, на 55,5% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Урожайность культуры увеличилась на 14,4% и составляет в среднем по стране 20,9 центнера с гектара.

Посевные площади под культурой с 2013 по 2022 год выросли в 1,8 раза — с 1,3 миллиона гектаров до 2,3 миллиона. Интерес к ее производству в том числе обусловлен высоким экспортным потенциалом. Так, с начала года поставки рапса за рубеж увеличились на 80%, до 383 тысяч тонн.

В этом году на стимулирование производства масличных культур — рапса и сои — кабмином предусмотрено 4,8 миллиарда рублей. Поддержка должна позволить аграриям сохранить рентабельность, смягчить последствия логистических ограничений, а также закупить районированные семена и удобрения к следующему сезону. Средства, выделенные в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК", планируется распределить между 43 регионами.