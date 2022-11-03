МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Животноводческие предприятия РФ поддерживают принятые правительством акты, регламентирующие применение навоза в сельском хозяйстве, и до даты их вступления в силу успеют подготовиться к новым требованиям, заявил журналистам замруководителя Национальной мясной ассоциации (НМА) Максим Синельников. Правительство утвердило правила использования навоза в сельском хозяйстве

Кабмин РФ ранее в четверг утвердил документы, регулирующие правила использования навоза в агропромышленном комплексе: постановления устанавливают требования к хранению навоза как побочного продукта животноводства, его обработке и реализации, а также перечень нарушений при его обращении.

"Минсельхоз России и аппарат правительства Российской Федерации подготовили весь пакет документов для реализации федерального закона в рекордные три месяца. Это дает возможность животноводческим предприятиям подготовиться к новым требованиям, вступающим в силу 1 марта будущего года", — отмечает Синельников.

Он подчеркнул, что для животноводов с этой даты открывается новая возможность — самостоятельно принимать решение, к чему относить образуемые навоз или помет: к продукции или отходам. Таким образом, продолжил Синельников, предприятия, которые используют навоз и помет в сельхозпроизводстве, получают законные основания своей деятельности, а это исключает риски претензий контрольно-надзорных органов. "Ранее такое право приходилось отстаивать в судебных инстанциях", — напомнил Синельников.

Он также считает, что новые закон и постановление устанавливают понятные и реализуемые комплексные требования, соблюдение которых исключает необходимость оформления множества документов, лицензий и разрешений при обращении отходов; и не менее важно, что все требования, связанные с охраной окружающей среды, остаются в силе и должны соблюдаться в полном объёме.

"Реализация закона будет способствовать росту использования навоза и помета в сельскохозяйственном производстве и снижению образования отходов. Закон создает условия для развития рынка обращения органических удобрений, потребность в которых весьма велика в ряде регионов России", — заключил Синельников.