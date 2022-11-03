Песков: возобновление участия России в "зерновой сделке" не означает, что она продлена
МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Россия возобновила участие в "зерновой сделке", но это не означает, что она продлена, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет, не означает. Безусловно, предстоит еще обсуждать тему продления официально, срок пока не истек, пока еще работает. Вы слышали вчера заявление президента, но к 19 числу, перед тем как принимать решение о продолжении, конечно, надо будет дать оценку эффективности выполнения сделки", — сказал он.
Песков также отметил необходимость оценки реализации всех сторон и параметров договоренностей.
"И потом уже выходить на какие-то решения", — добавил пресс-секретарь.
Песков также оценил работу Анкары для предоставления Киевом гарантий по "зерновой сделке".
"В данном случае гарантии предоставлены были турецкой стороне, по понятным причинам не могли быть предоставлены напрямую нам. В данном случае Москва и Анкара выступают как те стороны, которым эти гарантии даны. Важность сделки акцентируется, ну и, конечно, работа, которая была проведена Анкарой и лично военными турецкими, и дипломатами турецкими, и президентом Эрдоганом, заслуживает высокой оценки", — заявил он.
По мнению пресс-секретаря, фактором доверия является участие в договоренностях Турции.
"Зерновая сделка", которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Срок действия договора истекает 19 ноября.
https://1prime.ru/Agriculture/20221103/838698465.html