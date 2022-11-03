МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Россия возобновила участие в "зерновой сделке", но это не означает, что она продлена, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Украина гарантировала безопасность коридоров "зерновой сделки"

"Нет, не означает. Безусловно, предстоит еще обсуждать тему продления официально, срок пока не истек, пока еще работает. Вы слышали вчера заявление президента, но к 19 числу, перед тем как принимать решение о продолжении, конечно, надо будет дать оценку эффективности выполнения сделки", — сказал он.

Песков также отметил необходимость оценки реализации всех сторон и параметров договоренностей.

"И потом уже выходить на какие-то решения", — добавил пресс-секретарь.

Песков также оценил работу Анкары для предоставления Киевом гарантий по "зерновой сделке".

"В данном случае гарантии предоставлены были турецкой стороне, по понятным причинам не могли быть предоставлены напрямую нам. В данном случае Москва и Анкара выступают как те стороны, которым эти гарантии даны. Важность сделки акцентируется, ну и, конечно, работа, которая была проведена Анкарой и лично военными турецкими, и дипломатами турецкими, и президентом Эрдоганом, заслуживает высокой оценки", — заявил он.

По мнению пресс-секретаря, фактором доверия является участие в договоренностях Турции.

"Зерновая сделка", которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Срок действия договора истекает 19 ноября.