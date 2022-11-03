МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 9 по 15 ноября включительно составит 3012 рубля за тонну, на вывоз ячменя — 2495,6 рубля за тонну, кукурузы — 1114,3 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза. Пошлина на экспорт подсолнечного масла в ноябре в России останется нулевой

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 314 долларов за тонну, на ячмень — при цене 283,7 доллара за тонну, на кукурузу — при цене 251,6 доллара за тонну.

Пошлина на экспорт пшеницы со 2 по 8 ноября включительно составляет 2923,2 рубля за тонну, на вывоз ячменя — 2414,3 рубля за тонну, кукурузы — 1637,3 рубля за тонну.

В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя, и распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.