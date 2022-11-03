ООН, 3 ноя — ПРАЙМ. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал к устранению препятствий для экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. Он подчеркнул, что мир нуждается в использовании экспортных возможностей России. Генсек ООН поприветствовал возврат России в продуктовую сделку

"Теперь, когда инициатива ("черноморская зерновая инициатива" — ред.) полностью возобновлена, я призываю все стороны сосредоточить усилия на двух направлениях. Во-первых, — с целью продления и полной реализации черноморской инициативы. Во-вторых, — с тем, чтобы устранить остающиеся препятствия для экспорта российского продовольствия и удобрений", — сказал Гутерреш в разговоре с журналистами.

По его словам, "миру нужна безопасная навигация для экспорта зерна, продуктов питания и удобрений с Украины через Черное море, миру нужны скоординированные усилия, чтобы срочно решить проблему кризиса на мировом рынке удобрений и в полной мере использовать экспортные возможности России".

Генсек ООН также особо отметил, что нехватка удобрений уже затронула сельхозпроизводства по всему миру.

"Мы не можем допустить, чтобы глобальная нехватка удобрений превратилась в глобальную нехватку продовольствия", — сказал Гутерреш.

Он также выразил надежду, что к саммиту "двадцатки" в Индонезии решение проблем с продлением "зерновой сделки" и доступом российского продовольствия на рынки продвинется.

"Я надеюсь, что, когда мы дойдем до встречи на Бали решение двух проблем — продление "черноморской зерновой инициативы" и преодоление множества проблем с экспортом российского продовольствия и удобрений — продвинется в верном направлении", — сказал Гутерреш.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал важность скорого принятия серьезнейших мер по разблокировке экспорта российских удобрений и зерна в рамках продуктовой сделки.

Турецкий президент Тайип Эрдоган ранее сообщил, что по итогам его переговоров с Владимиром Путиным достигнуто соглашение о восстановлении работы черноморского зернового коридора. Минобороны РФ в среду заявило, что Россия, получив при содействии Турции и ООН письменные гарантии Украины, возобновляет участие в "зерновой сделке".

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Президент России Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения. Договор истекает 19 ноября.