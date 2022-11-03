МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Объем покупок зерна на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в группу Московской биржи) в интервенционный фонд РФ по итогам торгов 3 ноября составил 42,66 тысячи тонн на общую сумму 643,412 миллиона рублей, следует из материалов НТБ. В России с 9 ноября вырастет пошлина на экспорт пшеницы

На торгах в четверг было закуплено 1,35 тысячи тонн мягкой пшеницы третьего класса урожая 2021 года на 21,384 миллиона рублей, 25,65 тысячи тонн мягкой пшеницы третьего класса урожая 2022 года на 394,52 миллиона, 14,715 тысячи тонн мягкой пшеницы четвертого класса урожая 2022 года на 217,01 миллиона рублей, а также 945 тонн ржи не ниже 3-го класса на 10,499 миллиона рублей.

Согласно данным биржи, всего в интервенционный фонд РФ за период с 1 августа, то есть с начала торгов, на текущую дату было закуплено 1,373 миллиона тонн зерна на 20,707 миллиарда рублей. Следующие торги пройдут 7, 8, 9 и 10 ноября.

В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна, применяемый для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев. С 2022 года такой же механизм действует в отношении сахара, но сами интервенции пока не проводились. Закупочные интервенции предполагается проводить в отношении зерна урожая 2021-2022 годов и сахара производства 2021-2023 годов.

В планах Минсельхоза — сформировать до 2024 года неснижаемый запас интервенционного фонда в 3 миллиона тонн зерна и 250 тысяч тонн сахара. При этом министерство сообщало, что располагает всеми возможностями для того, чтобы сформировать запас продовольственного зерна в интервенционном фонде в объеме 3 миллиона тонн уже в 2022 году.