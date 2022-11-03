ООН, 3 ноя — ПРАЙМ. Россия вернулась к участию в досмотре судов в рамках "продуктовой сделки", в данный момент по гуманитарному коридору движутся восемь кораблей, сообщила представитель ООН в СКЦ Исмини Палла. Гутерреш призвал снять препятствия для экспорта сельхозпродукции из России

"Сегодня делегация Российской Федерации возобновила работу в СКЦ и присоединилась к инспекциям на судах" — сказала она.

Палла добавила, что в данный момент более 120 сухогрузов ожидают разрешения на движение. При этом очередь на досмотр значительно сократилась, подчеркнула представитель ООН.

По ее словам, в четверг семь судов с 290 102 тоннами зерна и продовольствия, движутся с Украины по морскому гуманитарному коридору. Один корабль направляется в порт Южный.