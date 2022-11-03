МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Замглавы МИД России Сергей Вершинин в телефонном разговоре обсудил с генсеком Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспан выполнение российской части продуктовой сделки, стороны договорились о дальнейших контактах, заявили в министерстве. В МИД рассказали о гарантиях от Киева по "зерновой сделке"

"В ходе беседы обсуждены основные вопросы, связанные с выполнением Меморандума о взаимопонимании между Россией и Секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки. Подчеркнута необходимость реализации ооновской стороной взятых на себя обязательств в рамках Меморандума", — сообщили в МИД.

Также в ведомстве сообщили, что "условлено о дальнейших контактах для координации усилий в интересах обеспечения глобальной продовольственной безопасности".

Ранее в российском МИД заявляли, что возвращение Москвы в зерновую сделку не означает ее автоматического продления после 18 ноября. Одна из главных озабоченностей российской стороны связана с невыполнением второй части пакетного соглашения: в отличие от разблокировки украинского экспорта, ситуация с вывозом российского зерна и удобрений остается неурегулированной.