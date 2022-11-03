МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Группа "Фосагро" улучшила прогноз производства на 2022 год до 10,9 миллиона тонн готовой продукции, следует из сообщения компании. Инвесторы разрешили "Фосагро" изменить условия выплат по евробондам

"Набранная динамика выпуска готовой продукции позволяет нам улучшить прогноз по объемам производства по итогам года. Мы ожидаем, что в 2022 году он превысит 10,9 миллиона тонн — почти 5% роста год к году", — говорится в сообщении.

"Уверенные операционные результаты позволяют нам поступательно увеличивать финансирование социальных и благотворительных программ, на которые "Фосагро" ежегодно направляет свыше 5 миллиардов рублей", — добавляется там же.

Кроме того, совет директоров "Фосагро" рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по итогам января-сентября в размере 318 рублей сообщает компания.

"Была рассмотрена информация о финансовых результатах компании за 9 месяцев 2022 года… Совет директоров рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов из расчета 318 рублей на обыкновенную акцию", — говорится в сообщении.

Внеочередное собрание акционеров, которое рассмотрит данный вопрос, пройдет 8 декабря 2022 года. Дата закрытия реестров для получения дивидендов — 19 декабря 2022 года.

Также "Фосагро" констатировала увеличение производства минеральных удобрений на 6,7% за январь-сентябрь месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным показателем прошлого года — до 8,1 миллиона тонн, говорится в сообщении компании.

Объем продаж минеральных удобрений увеличился на 6,8%, достигнув 8,31 миллиона тонн.

Скорректированная чистая прибыль (без учета прибыли или убытка от курсовых разниц по финансовой деятельности) "Фосагро" выросла на 75,1% — до 150,199 миллиарда рублей. Показатель EBITDA компании увеличился на 53,1%, до 199,438 миллиарда рублей, выручка — на 57%, до 459,423 миллиарда рублей.

В частности, продажи фосфорсодержащих удобрений и кормовых фосфатов увеличились на 9,1%, до 6,39 миллиона тонн, а их производство — на 7%, до 6,184 миллиона.