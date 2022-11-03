МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Таиланд рассматривает вопрос доступа российской мясной продукции на свой рынок, сообщает пресс-служба Россельхознадзора. Саудовская Аравия расширила список российских поставщиков баранины и молока

"Россельхознадзор провел встречу с советником-посланником по сельскому хозяйству посольства Королевства Таиланд в Российской Федерации господином Сонгхла Чулакасяном… Таиландская сторона сообщила, что недавно в министерстве сельского хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд состоялись заседания комитетов по оценке риска и по доступу на рынок, которые рассматривали вопрос доступа российской мясной продукции (свинины, говядины и субпродуктов) на рынок Таиланда", — говорится в сообщении.

Россельхознадзор со своей стороны направит таиландским коллегам дополнительную информацию о российских предприятиях-производителях готовой мясной продукции, которые заинтересованы в поставках своей продукции в Таиланд.

Кроме того, таиландская сторона рассматривает открытие поставок российской птицеводческой продукции на свой рынок. Одновременно Россельхознадзор изучает меры по обеспечению безопасности рыбной продукции, поставляемой из Таиланда. Продолжается и работа по согласованию форм ветеринарных сертификатов на экспорт кормов и кормовых добавок для животных из России в Таиланд. Стороны также согласуют форму сертификата на поставки инкубационных яиц из Таиланда в Россию и страны-члены ЕАЭС.

В ходе встречи стороны отметили плодотворное двустороннее сотрудничество в сфере борьбы с болезнями животных. В частности, таиландская сторона выразила благодарность за поставки российской вакцины против нодулярного дерматита.