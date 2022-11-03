СТАМБУЛ, 3 ноя — ПРАЙМ. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом зерновую сделку. Турция активизировала усилия по продлению "зерновой сделки"

Турецкий лидер Тайип Эрдоган ранее сообщил, что после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и переговоров министров обороны двух стран достигнуто соглашение о восстановлении работы зернового коридора. Минобороны РФ в среду заявило, что Россия, получив при содействии Турции и ООН письменные гарантии Украины, возобновляет участие в "зерновой сделке".

"Мы обсудили с генсеком (НАТО) ситуацию, сложившуюся вокруг зерновой сделки. Как вы знаете, благодаря усилиям господина президента (Эрдогана) и соответствующих ведомств удалось добиться восстановления работы этого механизма", — сказал Чавушоглу на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО в Стамбуле.

По его словам, на данный момент турецкий лидер прилагает усилия для согласования продления действия сделки, срок действия которой истекает 19 ноября.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Президент России Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.