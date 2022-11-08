МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Технологии оценки почвенно-земельного покрова и программное обеспечение с технологией искусственного интеллекта (ИИ), разработанные отечественными инженерами, помогут до 2030 года вернуть в РФ в сельскохозяйственный оборот около 10 миллионов гектаров заброшенных пашен, или четверть от их общего объема, сообщил РИА Новости гендиректор компании-участника Национальной технологической инициативы "Агроноут" Алексей Трубников. В России за девять месяцев выросли продажи отечественной сельхозтехники

"Технология "Агроноут" имеет двойное применение. Во-первых, она позволяет проводить оценку плодородия вводимых в сельскохозяйственный оборот земельных участков — ведь эти земли были заброшены не случайно. Во-вторых, дифференцированно вносить семена, удобрения, пестициды на эти площади. По данным Росстата, в РФ заброшено более 40 миллионов гектаров пашни. Применение технологии позволит за 10 лет вернуть в сельхозоборот около 10 миллионов гектаров неиспользуемых земель", — рассказал Трубников в кулуарах баркемпа "Национальная технологическая революция 20.35"

Ключевая разработка компании — первая в РФ программная платформа True Fields ("Точные поля"). Программное обеспечение с помощью данных со спутников и искусственного интеллекта позволяет получить достоверную информацию о состоянии почвенного покрова полей. Кроме этого, для сбора данных о пашнях можно задействовать беспилотники-разведчики, которые будут передавать данные в платформу. Полученные данные помогут в создании карт для точного посева и внесения удобрений, определения целесообразности мелиоративных работ и ввода участков в оборот.

Трубников отметил, что вовлекать неиспользуемые земли в сельхозоборот имеет смысл только при условии экономической выгоды или для решения социальной проблемы, и каждый случай необходимо будет рассматривать с точки зрения социально-экономической целесообразности. По технологии компании в настоящее время обрабатывается более 500 тысяч гектаров, большая часть из которых находится в приграничных к Казахстану регионах: Алтайском крае, Новосибирской, Омской, Тюменской, Саратовской, Волгоградской областях.

Госпрограмма эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса предполагает за период с 2022 по 2031 годы ввести в сельхозоборот 13,2 миллиона гектаров неиспользуемых земель, а также сохранить не менее 3,6 миллиона гектаров мелиорированных почв. "В текущих экономических условиях это возможно только с использованием современных наукоемких агротехнологий, а они у нас есть", — заключил Трубников.