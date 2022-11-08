В Турции ждут, что Россия задействует ее складские мощности
Глава TUSAF Улусойа: турецкие склады могли бы стать хабами для хранения российского зерна
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АНКАРА, 8 ноя — ПРАЙМ. Россия могла бы использовать складские мощности Турции в качестве хабов для хранения и реализации своего зерна, данное решение может быть выгодным для обеих стран, сообщил во вторник портал ekonomi.haber7 со ссылкой на главу Федерации мукомольной промышленности Турции (TUSAF) Эрена Гюнхана Улусойа.
"В последнее время российская сторона начала искать в Турции крупные зерновые склады. Москва планирует превратить Турцию в "зерновой центр". Есть планы хранить всю продукцию в Турции и распространять ее отсюда. Это будет великое решение для нашей страны", — процитировал портал слова Улусойа.
Он отметил, что, имея 8,5 миллиона тонн лицензированных складских мощностей и мощностей по хранению в портах, Турция обладает достаточной инфраструктурой для этого.
"Кроме того, благодаря тому, что Турция становится центром, цены на грузоперевозки также снизятся. Будет сделан важный шаг, как в плане предложения, так и в плане цены", — добавил он.