АНКАРА, 8 ноя — ПРАЙМ. Россия могла бы использовать складские мощности Турции в качестве хабов для хранения и реализации своего зерна, данное решение может быть выгодным для обеих стран, сообщил во вторник портал ekonomi.haber7 со ссылкой на главу Федерации мукомольной промышленности Турции (TUSAF) Эрена Гюнхана Улусойа. В Палате судоходства призвали помочь морякам, занятым в "зерновой сделке"

"В последнее время российская сторона начала искать в Турции крупные зерновые склады. Москва планирует превратить Турцию в "зерновой центр". Есть планы хранить всю продукцию в Турции и распространять ее отсюда. Это будет великое решение для нашей страны", — процитировал портал слова Улусойа.

Он отметил, что, имея 8,5 миллиона тонн лицензированных складских мощностей и мощностей по хранению в портах, Турция обладает достаточной инфраструктурой для этого.

"Кроме того, благодаря тому, что Турция становится центром, цены на грузоперевозки также снизятся. Будет сделан важный шаг, как в плане предложения, так и в плане цены", — добавил он.